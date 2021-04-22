Son dakika haberleri... Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye hakkında hazırlanan karar tasarısını onayladı
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Son dakika haberleri... Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye hakkında hazırlanan karar tasarısını onayladı

Son dakika haberleri... Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye hakkında hazırlanan karar tasarısını onayladı
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türkiye hakkında hazırlanan karar tasarısını kabul etti.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türkiye hakkında hazırlanan karar tasarısını kabul etti.

AKPM ilkbahar oturumunda onaylanan "Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi" başlıklı karar tasarısında, Türkiye'nin Avrupa Konseyinin tavsiyelerine uymadığı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını yerine getirmediği savunuldu.

Tasarıda, Türkiye'de muhalefet üyelerinin haklarının kötüleştiği iddia edildi.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmesine tepki gösterilen tasarıda, söz konusu çekilmenin uluslararası topluma "kadına yönelik şiddetle mücadeleye öncelik verilmediği" mesajının iletildiği kaydedildi.

Türkiye'de bazı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılabileceğinden endişe duyulduğu aktarılan tasarıda, ülkeden AKPM'nin endişelerine ilişkin reform gerçekleştirmesi beklendiği, Türkiye'nin açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın da not alındığı belirtildi.

FETÖ ve PKK, terör örgütü olarak görülmedi

Tasarıda, "(AKPM) MHP'nin talebiyle Yargıtay tarafından Türk parlamentosundaki en büyük ikinci muhalefet partisinin feshedilmesi ve PKK ile bağlantılı oldukları iddiasıyla HDP üyesi 687 kişinin yasaklanması yönünde alınan kararlardan son derece endişe duymaktadır." ifadesine yer verildi.

AKPM Türk delegasyonu, bu madde hakkında 2 değişiklik talebinde bulundu. Söz konusu maddede yer alan "MHP'nin talebiyle" ifadesinin kaldırılması ve "PKK" yerine "terör örgütü PKK" yazılmasına yönelik talep edilen değişiklikler, yapılan oylamada kabul edilmedi.

Türk delegasyonu, değişiklik taleplerinde, MHP'nin HDP'nin feshedilmesine yönelik bir girişimi olmadığını, PKK'nın 40 yılda 40 binden fazla kişiyi öldürdüğünü, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini vurguladı.

Türk delegasyonunun tasarının 20.2 maddesinde "Gülen hareketi" yerine "terör örgütü FETÖ" yazılması yönünde yaptığı değişiklik talebi de yapılan oylamada reddedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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