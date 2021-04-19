Son dakika haberleri! ANTALYA HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KAMERADA

Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin denetimler sırasında şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin, çok sayıda hırsızlık olayının faili olduğu ortaya çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin denetimler sırasında şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin, çok sayıda hırsızlık olayının faili olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anları girdikleri iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan 2 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanırken, aynı olaya karıştığı belirlenen üçüncü şüpheli aranıyor.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yapılan kontroller sırasında şüphe üzerine durdurulan iki kişinin hırsızlık suçundan kayıtları bulunan H.A. (18) ve H.Y. (15) olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yapılan üst aramasında çok sayıda sigara paketi bulunmasının ardından polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Şüphelilerin cumartesi günü 6 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ve motosiklet hırsızlığının failleri olduğu tespit edildi. Hırsızlık olayının yaşandığı iş yerlerinde yapılan araştırmada toplam 17 bin TL değerinde sigara ve alkol, fotoğraf makinesi, 3 bozuk para dolu bahşiş ve yardım kutusu, cep telefonunun çalındığı belirlendi. Çalınanlar şüphelilerin üzerinden ve sakladıkları yerde bulunarak sahiplerine teslim edilirken, H.A. ve H.Y. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, olay esnasında 3 kişi oldukları ve diğer şüphelisinin de O.B. olduğu tespit edildi. Diğer şüphelinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı