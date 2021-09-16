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Ankara polisinden okul çevrelerinde denetim

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara polisinden okul çevrelerinde denetim

ANKARA'da polis ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle kent genelindeki okul çevrelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

ANKARA'da polis ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle kent genelindeki okul çevrelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yeni eğitim ve öğretim dönemi kapsamında, okul çevrelerinde eş zamanlı denetimler yapıldı. Bu kapsamda okul servis araçları ve şoförleri, okul yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve oyun salonları denetlendi. Uyuşturucu, asayiş, çocuk şube, terörle mücadele, ilçe emniyet müdürlükleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, trafik birimleri ile riskli bölgelerde özel harekat birimlerinin katıldığı denetimlerde okul çevresindeki kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı, aranma kaydı bulunanlar gözaltına alındı.

Ankara polisinden okul çevrelerinde denetim

Ankara polisinden okul çevrelerinde denetim

Ankara polisinden okul çevrelerinde denetim

Ankara polisinden okul çevrelerinde denetim

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