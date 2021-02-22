Son dakika haberleri... Ankara'da bir kişi tartıştığı kadını sokak ortasında öldürdü
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Son dakika haberleri... Ankara'da bir kişi tartıştığı kadını sokak ortasında öldürdü

22.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:21
Son dakika haberleri... Ankara'da bir kişi tartıştığı kadını sokak ortasında öldürdü

Son dakika habere göre Keçiören ilçesinde bir kişi tartıştığı kadını sokak ortasında tabancayla vurdu.

Keçiören ilçesinde bir kişi tartıştığı kadını sokak ortasında tabancayla vurdu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Atapark Mahallesi'ndeki Yanıklar Sokak'ta yürüyen Birgül Y. (43) yanına gelen Hasan D. (32) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hasan D, Birgül Y'ye tabancayla 3 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Birgül Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgede çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hasan D'yi olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakaladı.

Birgül Y'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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