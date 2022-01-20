Son dakika haberleri... Ambulans helikopterle Adana'ya getirilen bebeğin tedavisi sürüyor

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) dünkü yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansta mahsur kalan erkek bebeğin, helikopterle getirildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, gazetecilere, dün TAG Otoyolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalmış ambulanstan aldıkları Baraa Al Ahmet'in, hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yakından takip edildiğini söyledi.

Metabolik rahatsızlığı bulunan bebeğin gözetim altında tutulduğunu belirten Nacar, durumunun iyi olduğunu aktardı.

Nacar, bebeğin ambulans helikopterle TAG Otoyolu'ndan alınma sürecini şöyle anlattı:

"Adana bölgeye hizmet eden bir yer. Bölgemizde de özellikle Osmaniye, Hatay, Niğde, Mersin, Kahramanmaraş gibi illerdeki sağlık sorunlarında bizler mutlaka müdahil oluyoruz. Dün de yine 112 Komuta Merkezimize gelen bir ihbar neticesinde yeni doğan taşıyan bir Sağlık Bakanlığı ambulansının TAG Otoyolu'nda mahsur kaldığını ve içinde yeni doğan bir bebeğimiz olduğunu duyunca hızlı bir şekilde karar süreci başlattık. Bebeğimizi mutlaka oradan almamız gerekiyordu. Bebeğimizi almayla ilgili hava ambulansımızı talimatlandırdık. Hava şartları zordu ancak hava ambulansı ekibi bu bebeği alabileceğini, oraya gidebileceğini söyledi. Eğer o gidemeseydi alternatif bir planımız da vardı. Hava ambulansımız güvenli şekilde otobana indi ve bebeğimizi hızlı bir şekilde aldık. Bizim için 'iyi ki bu işi yapıyoruz, devletimizin bu imkanları var, böyle bir vatandaşımıza, yavrumuza dokunabildik' dediğimiz bir gündü."

Bebeğin babasından sağlıkçılara teşekkür

Suriyeli bebeğin babası Ziyad Al Ahmet de çocuğu için gösterilen çabaya teşekkür etti.

Suriye'den yaklaşık 10 yıl önce geldiğini ve Mersin'de tarım işçiliği yaptığını anlatan Ahmet, yaklaşık bir ay önce dünyaya gelen dördüncü çocuğunun metabolik bir rahatsızlığının bulunduğunu anlattı.

Mersin'de tedavi gören Baraa'nın dün Gaziantep'e sevk edildiğini aktaran Ahmet, sevk sırasında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldıklarını belirtti.

Ahmet, uzun bekleyişin ardından yolun açılmaması üzerine hava ambulansıyla oğlunun Adana'ya götürüldüğünü belirterek, "Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a ve sağlık görevlilerine çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar." ifadesini kullandı.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan ambulanstaki bebek, helikopterle getirildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınmıştı.