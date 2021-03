Son dakika haberleri | AK Parti'li Yayman: "Kırıkhan ve Reyhanlı'ya yapılacak kültür merkezleri yatırım programına alındı"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerine yapılacak kültür merkezlerinin 2021 yılı yatırım programına alındığını duyurdu.

Yayman, yazılı açıklamasında, Hatay için 2 adet kültür merkezi yapımı için girişimde bulunulduğunu ancak tüm dünyayı etkisi altına alan salgın ve Türkiye'de uygulanan tasarruf tedbirleri sebebiyle projenin yaklaşık 2 yıl ertelendiğini kaydetti.

Kültür merkezlerinin 2021 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım programına alındığını söyleyen Yayman, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, önceki projede değişikliğe gitti. Yeni kültür merkezleri 5 bin metrekare büyüklüğünde olacak. Her iki proje için çalışmalar en kısa sürede başlayacak. Büyüyen ve gelişen şehirlerde en önemli ihtiyaçlardan birinin kültür merkezleridir. Yapılacak kültür merkezlerinin bünyesinde kütüphane, konferans salonu, sergi alanı ve tiyatro salonları gibi sosyal aktivitelerin yapılacağı alanların bulunacak. Buralar 7/24 açık, yaşayan mekanlar olacak. Bu dev eserler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ederiz."

Yayman, her iki kültür merkezinin kente ve vatandaşlarına hayırlı olmasını dileyerek, 2020 yılında da eski arkeoloji müzesini kent müzesine dönüştürdüklerini hatırlattı.

Hatay'ın her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade eden Yayman, "Asırlardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan kentimiz kültür ve turizm alanlarında da her türlü hizmeti sonuna kadar hak ediyor. Her zaman dediğimiz gibi yaparsa AK Parti yapar diyoruz, ifadelerini kullandı." dedi.

Hatay Kültür ve Turizm müdürü Hüsnü Işıkgör de kültür merkezlerine Hatay'da büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bu yatırımların uzun süredir planlandığını belirten Işıkgör, "Salgın nedeniyle gerekli adımlar atılamamıştı. Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığıyla koordinasyon halinde revizyona gitti. Şimdi artık yeni bir projeyle yolumuza devam edeceğiz. İlçelerimize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu