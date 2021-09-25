Siyah-beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer rakibi Borussia Dortmund ise ligde haftayı mağlubiyetle kapattı. Sarı-siyahlı ekip, Almanya Bundesliga'nın 6'ncı haftasında Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu. Ev sahibi ekip, 37'nci dakikada Zakaria'nın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Borussia Dortmund'da Mahmoud Dahoud, 40'ıncı dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri