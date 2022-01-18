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Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 15 katlı apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, 4. katta çıkan yangına müdahale etti. Dumandan etkilendiği belirlenen N.A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elektriğin kesildiği binada söndürme çalışması sırasında oluşan duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, cep telefonu ışıklarını yakarak yerlerini belli edip yardım bekledi.

Yangını diğer dairelere sıçramadan söndüren ekipler, bir kedinin yaralandığını, bir köpeğin de telef olduğunu tespit etti.

Ekipler, kullanılamaz hale gelen dairedeki yangının elektrik kontağından kaynaklandığını belirledi.

Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

Sarıçam, Yangın, Polis, Adana, Güncel, Haber

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