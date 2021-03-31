Son dakika haberleri... Adana'da 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın 2 zanlısı tutuklandı
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Son dakika haberleri... Adana'da 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın 2 zanlısı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Adana'da 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın 2 zanlısı tutuklandı

Son dakika haberine göre Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sünnet düğünü sonrası 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 2 zanlısı tutuklandı.

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sünnet düğünü sonrası 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 2 zanlısı tutuklandı.

Akıncılar Mahallesi'nde, 13 Mart'ta bir sünnet düğününden ayrılan 2 grup arasında çıkan ve Gürsoy Kaya'nın öldüğü 1'i polis 2 kişinin de yaralandığı kavganın iki zanlısı gözaltına alındı.

Yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, olayın bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde, Gürsoy Kaya'nın koşarak ara sokaktan caddeye çıkması, bu sırada bir kişinin hızla uzaklaşmaya çalışan Kaya'nın arkasından gelip silah doğrultması yer alıyor. Görüntünün devamında iki kişi kameranın açısından çıkıyor.

Sünnet düğününden ayrılan 2 grup arasında 13 Mart'ta çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralanmış, yaralılardan Gürsoy Kaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kavganın, düğüne başka mahalleden gelen gruptaki bazı kişilerin silahla havaya ateş etmesi, karşı gruptakilerin buna tepki göstermesi sonucu çıktığı öne sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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