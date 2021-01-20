Son dakika haberleri... ABD Yüksek Mahkemesindeki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe yol açtı

Son dakika gelişmesine göre ABD'de Joe Biden'ın yemin töreninin yapılacağı Kongre binasının karşısında yer alan Yüksek Mahkemedeki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe neden oldu.

ABD'de Joe Biden'ın yemin töreninin yapılacağı Kongre binasının karşısında yer alan Yüksek Mahkemedeki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe neden oldu.

ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi, başkent Washington'da alınan güvenlik önlemleri en yüksek seviyeye çıkarıldı.

Yemin töreninin yapılacağı Kongre binasının karşısında yer alan Yüksek Mahkemede de kısa süreli panik yaşandı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme binasında bomba olduğu ihbarı alındı ve binanın tahliye edileceği bildirildi.

Kısa süre sonra, ihbarın asılsız olduğu ve binanın tahliyesinden de vazgeçildiği öğrenildi.

Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayarak, sabah erken Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida'ya geçmişti.

Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington'da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek resmen ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan