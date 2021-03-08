Son dakika haberleri... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

08.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:42

Son dakika haberleri: Kars'ta GAMP Konağı Meydanı'nda polis, jandarma ve belediye ekiplerince kurulan stantta kadınlara karanfil ve maske dağıtıldı.

Kars'ta GAMP Konağı Meydanı'nda polis, jandarma ve belediye ekiplerince kurulan stantta kadınlara karanfil ve maske dağıtıldı.

Kentte ayrıca Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün katılımıyla, "Kars'ın üreten kadınları" konulu fotoğraf sergisi açılışı yapıldı.

Belediye bünyesinde kurulan ebruli sanatı ve kara kalem gibi çalışmalarının sergilendiği stantları gezen Öksüz, kadınlara karanfil verdi.

Türker Öksüz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hatırlanmaması gerektiğini belirterek, kadınlara yönelik şiddeti kınadı.

Son dakika haberleri... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
Son dakika haberleri... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
Son dakika haberleri... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
Son dakika haberleri... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pervin Buldan Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müslüm Gürses Çağlar Ertuğrul Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Şansalan Ünal Karaman Aykut Kocaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 20:43:02. #1.16#
title