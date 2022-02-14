Son dakika haberi: YÜZÜNÜ GİZLEYEN MOTOSİKLET HIRSIZI, 30 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENEREK YAKALANDI

ADANA'da yüzünü şapka ve atkıyla gizleyen Suriye uyruklu Firaz E. (19), M.Ö.'nün evinin önündeki motosikleti çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalanan ve ifadesinde Şeytana uydum diyen Firaz E., tutuklandı.

Olay, 20 Ocak'ta akşam saatlerinde, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Suriye uyruklu Firaz E., M.Ö.'nün evinin önüne park ettiği motosikletin yanına geldi. Yüzünü şapka ve atkıyla gizleyen Firaz E., gidon kilidini kırdığı motosikleti sürükleyerek götürdü. Firaz E. çaldığı motosikletle kayboldu, hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletinin yerinde olmadığını fark eden M.Ö.'nün ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 30 saatlik görüntü izleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Ekipler, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evine yaptığı baskında Firaz E.'yi yakaladı. Evde yapılan aramada ise motosiklet bulunamadı.

'ŞEYTANA UYDUM'

Emniyete götürülen Firaz E. ifadesinde suçunu itiraf edip, Bir anlık şeytana uydum ve motosikleti çaldım. Pişmanım dedi. Çaldığı motosikleti tanımadığı birine sattığını öne süren Firaz E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.