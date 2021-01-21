Son dakika: Yolu kapalı mahallede rahatsızlanan kadın iş makinesiyle alınıp, ambulansa götürüldü
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Son dakika: Yolu kapalı mahallede rahatsızlanan kadın iş makinesiyle alınıp, ambulansa götürüldü

21.01.2021 10:52 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:58
Son dakika: Yolu kapalı mahallede rahatsızlanan kadın iş makinesiyle alınıp, ambulansa götürüldü

Son dakika haberi: Yolu kapalı mahallede rahatsızlanan kadın iş makinesiyle alınıp, ambulansa götürüldü?DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde kardan yolu kapanan kırsal Güldiken Mahallesi'nde rahatsızlanan 65 yaşındaki astım hastası Sabiha Vuran, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerince, iş...

Yolu kapalı mahallede rahatsızlanan kadın iş makinesiyle alınıp, ambulansa götürüldü

?DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde kardan yolu kapanan kırsal Güldiken Mahallesi'nde rahatsızlanan 65 yaşındaki astım hastası Sabiha Vuran, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerince, iş makinesiyle alınarak ambulansa ulaştırıldı. 

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yolu kapanan, kırsal Güldiken Mahallesi Gözerek mezrasında yaşayan astım hastası Sabiha Vuran rahatsızlandı. Ailesi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yolun karla kaplı olması nedeniyle hastaya ulaşamadı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, 15 kilometrelik yolda 9 saat süren çalışmayla yolu açarak, mezraya ulaştı. İş makinesine alınan Vuran, ambulansa ulaştırıldı. Vuran, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından, Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika: Yolu kapalı mahallede rahatsızlanan kadın iş makinesiyle alınıp, ambulansa götürüldü
Son dakika: Yolu kapalı mahallede rahatsızlanan kadın iş makinesiyle alınıp, ambulansa götürüldü
Son dakika: Yolu kapalı mahallede rahatsızlanan kadın iş makinesiyle alınıp, ambulansa götürüldü
Son dakika: Yolu kapalı mahallede rahatsızlanan kadın iş makinesiyle alınıp, ambulansa götürüldü
Son dakika: Yolu kapalı mahallede rahatsızlanan kadın iş makinesiyle alınıp, ambulansa götürüldü
Son dakika: Yolu kapalı mahallede rahatsızlanan kadın iş makinesiyle alınıp, ambulansa götürüldü
Son dakika: Yolu kapalı mahallede rahatsızlanan kadın iş makinesiyle alınıp, ambulansa götürüldü
Son dakika: Yolu kapalı mahallede rahatsızlanan kadın iş makinesiyle alınıp, ambulansa götürüldü
Son dakika: Yolu kapalı mahallede rahatsızlanan kadın iş makinesiyle alınıp, ambulansa götürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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