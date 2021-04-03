Son dakika haberi! Yemenli bakan, Husilerin, eylem yapan Afrikalı göçmenlere saldırdığını ve onları tehcir ettiğini belirtti
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Son dakika haberi! Yemenli bakan, Husilerin, eylem yapan Afrikalı göçmenlere saldırdığını ve onları tehcir ettiğini belirtti

Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Yemenli bakan, Husilerin, eylem yapan Afrikalı göçmenlere saldırdığını ve onları tehcir ettiğini belirtti

Edinilen son dakika haberine göre Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Husi milislerin, başkent Sana'daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) önünde oturma eylemi düzenleyen Afrikalı göçmenlere saldırarak bazılarının ölümüne sebep olduğunu, sonrasında da bu kişileri hükümetin kontrolündeki...

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Husi milislerin, başkent Sana'daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) önünde oturma eylemi düzenleyen Afrikalı göçmenlere saldırarak bazılarının ölümüne sebep olduğunu, sonrasında da bu kişileri hükümetin kontrolündeki bölgelere tehcir ettiğini belirtti.

İryani'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, çok sayıda Afrikalı düzensiz göçmen, 7 Mart'ta başkent Sana'da göçmenlerin bulunduğu gözaltı merkezinde çıkan yangınla ilgili uluslararası soruşturma açılması talebiyle oturma eylemi düzenledi.

Husi milislerin eyleme katılan Afrikalılara saldırması üzerine bazılarının hayatını kaybettiğini, bazılarının ise vücudunda kırıklar oluştuğunu aktaran İryani, ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.

Husilerin eylemi güç kullanarak dağıttıktan sonra aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce Afrikalı göçmeni hükümetin kontrolündeki bölgelere tehcir ettiğini kaydeden İryani, uluslararası camia ve başta Uluslararası Göç Örgütü (IOM) olmak üzere insan hakları alanında faaliyet gösteren kurumlardan, insanlığa karşı suç sayılan bu uygulamaları kınamalarını istedi.

İryani, olayın ne zaman gerçekleştiğine ilişkin bilgi vermezken, Yemen basınında Husilerin, cuma günü Sana'daki oturma eylemine müdahalesi sırasında 2 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de tehcir edildiği bilgisine yer verildi.

Husilere bağlı sözde İçişleri Bakanlığı 20 Mart'ta, Sana'daki gözaltı merkezinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmanın sonucuyla ilgili yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, 45 kişinin ölümüne ve 170'inin yaralanmasına neden olan yangının sorumluluğunun, isyan bastırma ve pasaport dairesinde görevli 11 milise ait olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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