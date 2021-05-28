Son dakika haberi... Yatırım fonu istatistikleri
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Son dakika haberi... Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberi... Yatırım fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,15 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,15 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,01335194140
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0672675
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,06281413
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,3973865
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,15794732
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,05382414
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,0713211
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0532320
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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