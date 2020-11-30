Yüzde 10'u Katar Yatırım Otoritesi'ne satılan Borsa İstanbul'un satış bedeli netleşti

Katar Yatırım Otoritesi'nin Borsa İstanbul'a stratejik ortaklığının satış tutarı açıklandı. Türkiye Varlık Fonu, Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katar Yatırım Otoritesi'ne 200 milyon dolara satıldığını duyurdu. İşlem bedeli, Borsa İstanbul'un 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) arasında, Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının QIA'ye devrini içeren işlem tamamlandı. TVF'den yapılan açıklamada, "26 Kasım tarihinde TVF ve QIA arasında imzalanan mutabakat anlaşması kapsamındaki işlem, QIA'nın 200 milyon dolarlık yatırımıyla sonuçlandı. Söz konusu işlem bedeli, Borsa İstanbul'un 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi" denildi.

Türkiye Varlık Fonu CEO'su Zafer Sönmez konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Borsa İstanbul'daki yüzde 10'luk pay devri, iki ülkenin varlık fonları arasında uzun süreli olmasını hedeflediğimiz iş birliğinin başlangıcıdır. Bu yatırımın, Borsa İstanbul'un orta vadede planladığımız halka arzı öncesinde değer yaratımına ve kurumsal yönetim ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Küresel olarak ekonomik zorlukların yaşandığı Kovid döneminde ülkemize yabancı sermaye çekme açısından da bu yatırımın ayrı bir önemi bulunmaktadır. Borsa İstanbul, 2022'de faaliyete başlaması planlanan İstanbul Finans Merkezi'nin önemli aktörlerinden biri olacak; bu açıdan QIA, yaptığı yatırımla hem Borsa İstanbul'a hem de Türkiye'nin vizyonuna duyduğu güveni kanıtlamaktadır."

TÜRKİYE VARLIK FONU BORSA İSTANBUL'DAKİ EN BÜYÜK PAY SAHİBİ POZİSYONUNU KORUYACAK

Pay devrinin tamamlanmasının ardından TVF, sahip olduğu yüzde 80,6'lık payla Borsa İstanbul'un en büyük pay sahibi pozisyonunu koruyacak. QIA yüzde 10'luk pay ile Borsa İstanbul'un yatırımcısı olurken, önde gelen ulusal sermaye piyasaları aktörlerinden oluşan diğer hissedarlar payların kalan kısmını tutmaya devam edecek.

AÇIKLAMADA KATAR YATIRIM OTORİTESİ DE TANITILDI

Açıklamada, Katar Devleti'nin varlık fonu olan QIA de şöyle tanıtıldı: "2005 yılında kurulan fon, rezerv fonlarının yatırımlarla değerlendirilmesi ve bu yatırımların yönetilmesi amacıyla kurulmuştur. QIA, küresel çapta en büyük ve en aktif bağımsız varlık fonları arasında yer almaktadır. Pek çok sektörde ve bölgede çeşitli alanlara yatırım yapan QIA, Katar Devleti'nin refahına katkı sağlayacak nitelikte, küresel ve çeşitli bir yatırım portföyü oluşturmak üzere dünya çapında önde gelen kurumlarla işbirliğine odaklanmaktadır."

2018'E GÖRE BORSANIN DEĞERİ YÜZDE 33 ARTTI

En son 2013'te Borsa İstanbul hisseleri satış ve ortaklığa konu olmuş o tarihte teknoloji transferini de kapsayan bir ortaklık ABD'li Nasdaq şirketi ile yapılmıştı. 21 milyar dolarlık değeri ile bir teknoloji borsası devi olan Nasdaq 2013 yılında Borsa İstanbul'a yüzde 5 pay ile ortak olmuş, daha sonra payını yüzde 7'ye yükseltmişti. Eylül 2018'de ABD'li Nasdaq hisselerini yüzde 10'a çıkarmak yönündeki satın alma opsiyonunu kullanmamış elindeki yüzde 7'lik hisseyi Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devretmişti. Devir öncesi Borsa İstanbul toplam piyasa değeri 1.5 milyar dolar hesaplanmıştı. O tarihte Borsa İstanbul'un sermayesi 423 milyon TL düzeyindeydi. Bugun Borsa İstanbul'un Katarlı yatırımcıya satışında da toplam piyasa değeri 2 milyar dolar açıklandı. Bu açıklama ile birlikte geçen 2 yılda Borsa İstanbul'un değeri yüzde 33 artmış oldu.









Kaynak: Demirören Haber Ajansı