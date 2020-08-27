Son dakika haberi... Tekirdağ'da Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı açılıyor Son dakika haberi... Süleymanpaşa Belediyesi tarafından tamamen belediye imkanları ile yenilenen Rumeli İskelesi ile karşısında bulunan Selanik Meydanı, 28 Ağustos Cuma günü saat 18.00'da, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katılımıyla, törenle hizmete açılacak.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından tamamen belediye imkanları ile yenilenen Rumeli İskelesi ile karşısında bulunan Selanik Meydanı, 28 Ağustos Cuma günü saat 18.00'da, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katılımıyla, törenle hizmete açılacak.

Uzun yıllardır atıl vaziyette kapalı olarak duran iskele, hiçbir yükleniciye gerek duyulmadan, Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen iyileştirme, düzenleme ve inşaat çalışmaları sonucunda şehre kazandırıldı.

Yüksel, son hazırlıkların yapıldığı Rumeli İskelesi üzerinden yaptığı açıklamada; "Rumeli İskelesi'nin açılışını Allah nasip ederse 28 Ağustos Cuma günü saat 18.00'da değerli Meclis Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mustafa Şentop'un teşrifleriyle yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İçerisinde kadınlarımızın ürettiği ürünler ile amatör balıkçılarımız için olta ve diğer malzemelerin satışının yapılabileceği ve kamu yararına çalışan derneklerimize tahsis edilecek olan yedi işyeri, ailelerimizin uygun fiyata çay-kahve içebileceği iki kafeterya, vatandaşlarımızın hoş sohbetler edip deniz havası alabilecekleri kamelyalar, denizin üzerinde yürüyormuş hissi veren cam tabanlı seyir terası, amatör balıkçılara ayrılmış alanlar ve görsel olarak albeni oluşturan yürüyüş yolunu barındıran Rumeli İskelemizin açılışına tüm hemşehrilerimi bekliyorum." şeklinde konuştu.

"Rumeli iskelesi ve Selanik meydanı birlikte açılacak"

Rumeli İskelesi projesinin münferit bir proje olmadığının altını çizen Yüksel, Süleymanpaşa'nın turistik potansiyelini arttıracak projeler bütününün bir parçası olduğunu hatırlattı.

Yüksel, "Sadece Rumeli İskelemiz değil, buraya bağlantılı olarak iskelenin karşısında bulunan yeni meydan projemizin açılışını da iskelemizle aynı tarihte yapacağız. Bu meydanın adı da Selanik Meydanı olacak. Projemizle ilgili Anıtlar Kurulu'ndan onayımızı aldık. Bu iskele ve meydanın, hemşehrilerimizin ve tüm Trakya'da yaşayan dostlarımızın, şehrimize gelecek olan misafirlerimizin en önemli uğrak noktası olacağına ve şehrimizin turizmine hareketlilik katacağına inanıyorum. Eylül ayı içinde de eski Ekmekçioğlu Parkı'nın bulunduğu alanda hazırladığımız projemizin açılışını yapacağız. Önümüzdeki dönemde Allah nasip ederse, hem Süleymanpaşa'da hem Tekirdağ'da hem de Trakya'da yaşayan herkes şehirdeki değişikliği görmeye başlayacaklar. Şimdiden tüm hemşehrilerime hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA