Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 24 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberine göre Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 4 bin 213 oldu.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 4 bin 213 oldu. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 24 kişinin hayatını kaybettiği, 687 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 213'e, vaka sayısının ise 324 bin 407'ye yükseldiği ifade edildi. Tedavisi tamamlanan 935 kişinin taburcu edildiği kaydedilen açıklamada, böylece iyileşen hasta sayısının 300 bin 933'e ulaştığı bildirildi. Kaynak: AA