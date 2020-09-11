Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 24 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 4 bin 213 oldu.
11.09.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.09.2020 15:52
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 4 bin 213 oldu.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 24 kişinin hayatını kaybettiği, 687 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 213'e, vaka sayısının ise 324 bin 407'ye yükseldiği ifade edildi.
Tedavisi tamamlanan 935 kişinin taburcu edildiği kaydedilen açıklamada, böylece iyileşen hasta sayısının 300 bin 933'e ulaştığı bildirildi.
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Kaynak: AA