Son dakika haberi | Sivas Adliye Sarayında Kovid-19 tedbirleri artırıldı
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Son dakika haberi | Sivas Adliye Sarayında Kovid-19 tedbirleri artırıldı

Gelen son dakika haberine göre Sivas Adliye Sarayında normalleşme süreci kapsamında bazı tedbirler alındı.

Son dakika haberi | Sivas Adliye Sarayında Kovid-19 tedbirleri artırıldı
03.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:07

Sivas Adliye Sarayında normalleşme süreci kapsamında bazı tedbirler alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, adliye binasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler hem vatandaşlara hem de personeline yönelik uygulanacak.

"Acil Eylem Planı" kapsamında alınan tedbirler kapsamında maskesi olmayan ve herhangi bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyen vatandaşlar adliyeye giremeyecek. Adliyeye girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek.

Hakimler ve savcılarda maske kullanacak

Hakimler, savcılar, avukatlar ve tüm personel maske kullanacak. Adliyede görev yapan güvenlik personeli ve ön büro çalışanları, tıbbi maske ve yüz koruyucuları kullanacak. Duruşma salonları, kalem odaları ile icra dairelerinde çalışma düzeni 4 metrekareye bir personel düşecek şekilde planlanacak.

Özellikle duruşma salonları, kalem odaları, genel kullanım alanları her gün deterjanlı su ile temizlenecek.

Kapı, kapı kolları, masa yüzeyleri ve bilgisayar klavyeleri gibi sık kullanılan yüzeyler su ve deterjanla temizlendikten sonra belirlenen ölçüde çamaşır suyu ile dezenfekte işlemi yapılacak. Ayrıca adalet hizmet binalarında kapı ve pencereler sık sık havalandırılacak.

Adliye binasındaki asansörlerin kapasitesinin üçte bir oranında kullanımı sağlanacak. Buna ilişkin yer işaretlemeleri ve uyarı levhaları yerleştirilecek ve belirlenen kapasite fazlası kullanımı engellenecek.

Çalışan personel içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi hastalık semptomları olanlar sağlık kurumlarına yönlendirilecek.

Çay ocakları iş yurtları faaliyetleri başlatılıncaya kadar kapalı tutulacak.

Yemekhaneler 1 Eylül 2020'de açılacak, bu tarihe kadar personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılacak.

Vatandaşlar ve personel aynı kapıdan girmeyecek

Sivas Adliyesinde vatandaşlar ve personellerin giriş kapısı da ayrıldı.

Daha önce vatandaş, avukat ve personel girişi olarak kullanılan ana giriş kapısını sadece vatandaşlar kullanabilecek.

Adliye personeli ise süreç kapsamında İdare Mahkemesi giriş kapısını kullanacak ve giriş yaparken sosyal mesafe kuralına riayet edecek. Görevli polis memurları tarafından girişlerde personelin ateş ölçümü yapılacak.

Hakim ve savcılar ise vatandaşın giriş yaptığı alan hariç tüm giriş kapılarını kullanabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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