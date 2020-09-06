Son dakika haberi | Sinop'ta otomobil park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi | Sinop'ta otomobil park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberine göre Sinop'ta otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

Son dakika haberi | Sinop'ta otomobil park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
06.09.2020 12:45 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:48

Sinop'ta otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

Çağrı Acar'ın kullandığı otomobil, kent merkezindeki Kumkapı mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Sedanur Ö. ve Engin K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Acar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

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