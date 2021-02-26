ŞANLIURFA - Rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 3'ü tapu görevlisi 6 zanlı tutuklandı
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ŞANLIURFA - Rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 3'ü tapu görevlisi 6 zanlı tutuklandı

26.02.2021 23:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 23:54

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Tapu Müdürlüğüne yönelik rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Tapu Müdürlüğüne yönelik rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlçe Tapu Müdürlüğünde rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik Siverek ve Diyarbakır'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü Tapu Müdürlüğü görevlisi olmak üzere 6 zanlı tutuklandı. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince, 23 Şubat'ta Siverek Tapu Müdürlüğünde rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

ŞANLIURFA - Rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 3'ü tapu görevlisi 6 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 3'ü tapu görevlisi 6 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 3'ü tapu görevlisi 6 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 3'ü tapu görevlisi 6 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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