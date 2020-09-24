Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden biri tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden biri tutuklandı

24.09.2020 19:59 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:02
Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden biri tutuklandı

Son dakika haberi: Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen H.Y. ve M.Ö'nün bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 113,47 gram metamfetamin maddesi, 3,79 gram eroin ve 2 uyuşturucu madde kullanımı için düzenlenmiş aparat ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1600 lira ve 300 dolar ele geçirdi, H.Y. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekipler, Alparslan Mahallesi'ndeki ikamette uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

İkamette ve araçta arama yapan ekipler, 68,96 gram esrar maddesi ve uyuşturucu içme aparatı buldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Angela Merkel Mustafa Şentop Fahrettin Koca Charles Michel
Magazin Hanife Hazal Kaya Bülent Ersoy Jennifer Lopez
Spor Babel Okan Buruk Vedat Muriqi Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Uefa Milli Bursa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden biri tutuklandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 20:16:05. #1.15#
title