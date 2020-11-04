Son dakika haberi | Nijer'in Tillaberi bölgesindeki bazı kentlerde OHAL uzatıldı
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Son dakika haberi | Nijer'in Tillaberi bölgesindeki bazı kentlerde OHAL uzatıldı

04.11.2020 23:11 | Son Güncelleme: 04.11.2020 23:11
Son dakika haberi | Nijer'in Tillaberi bölgesindeki bazı kentlerde OHAL uzatıldı

Son dakika gündem haberi: Nijer'in Tillaberi bölgesinin bazı kentlerinde, terör saldırıları nedeniyle uygulanan olağanüstü hal (OHAL) 3 ay daha uzatıldı.

Nijer'in Tillaberi bölgesinin bazı kentlerinde, terör saldırıları nedeniyle uygulanan olağanüstü hal (OHAL) 3 ay daha uzatıldı.

Nijer Haber Ajansına göre (ANP), hükümet, Tillaberi'nin tamamında uygulanan OHAL'i, Filingue, Ballayara ve Kollo kentlerinde 6 Kasım'dan başlayarak 3 ay daha uzattı.

Mali sınırındaki Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana ciddi terör saldırılarının hedefi oluyor.

Tillaberi'de yer alan Toure kentinde, 9 Ağustos'ta 6 Fransız insani yardım görevlisi ve 2 Nijerlinin öldürüldüğü saldırı sonrasında bölgenin tamamında OHAL uygulanıyordu.

Bölgenin diğer kentlerindeki OHAL uygulamasına ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Nijer yönetimi, insani yardım kuruluşlarının yanlarında askeri refakat olmadan bölgeyi ziyaret etmelerini yasaklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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