Son dakika haberi | Nazilli'de bekçiler kovaladı polisler yakaladı
Son dakika haberleri... Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapan gece bekçileri suçlulara göz açtırmıyor.
18.08.2020 19:09 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:11
Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapan gece bekçileri suçlulara göz açtırmıyor. Bekçilerin şüphelenerek takibe aldıkları ve polis ekipleri ile birlikte durdurdukları araçtan bir adet silah ve mermiler çıktı.
Olay, Nazilli ilçesinde dün gece Aydoğdu Mahallesi 372 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekçiler şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Durumu polis ekiplerine bildiren bekçiler polis ekipleri ile birlikte durdurdukları araçtan bir adet silah ve bu silaha ait bir miktar mermi ele geçirildi. Otomobilde bulunan 1984 doğumlu M.M.K. hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN
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Kaynak: İHA