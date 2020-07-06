Son dakika haberi! Muğla'da iki kişinin öldüğü silahlı saldırının failinin yakalanma anı güvenlik kamerasında Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişinin öldüğü silahlı saldırının faili gözaltına alındı, zanlının polislerce yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişinin öldüğü silahlı saldırının faili gözaltına alındı, zanlının polislerce yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Gölköy Mahallesi'ndeki balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nun (26) silahla öldürülmesine ilişkin araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki börekçide oturan ve saldırının failine benzeyen şüphelinin kimlik sorgulamasını yaptı.

Sorgulamada zanlının, saldırının faili olarak aranan Mehmet Veysi A. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve üst aramasında suçta kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulunan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, katil zanlısının gözaltına alınma anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Gölköy Mahallesi'nde Hasan Yanik ile Hamdi Ekim Serdaroğlu, 3 Temmuz'da silahlı saldırıya uğramış, Serdaroğlu olay yerinde, Yanik ise kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ve polis ekipleriyle komandolar çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA