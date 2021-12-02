Son dakika haberi: MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 29 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
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