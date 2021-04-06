Son dakika haberi | Milas'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalandı
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Son dakika haberi | Milas'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Milas'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalandı

Son dakika habere göre Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, zorla senet imzalatmak suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.İ., zorla senet imzalatmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ., birden fazla kişi tarafından silahlı yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.İ. Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekibi tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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