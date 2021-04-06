Son dakika haberi | Milas'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalandı

Son dakika habere göre Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.