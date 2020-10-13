Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 3 bin 542 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 3 bin 542 yeni koronavirüs vakası

13.10.2020 07:29 | Son Güncelleme: 13.10.2020 07:33
Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 3 bin 542 yeni koronavirüs vakası

Gelen son dakika haberine göre Meksika'da son 24 saatte 164 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 164 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 542 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 542 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 821 bin 45 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 164 kişi daha artarak 83 bin 945'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Murat Kurum Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Erkan Kandemir
Magazin Hadise Fatma Girik Türkan Şoray Serdar Ortaç
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Cuma Milli Hatay Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 3 bin 542 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 07:33:28. #1.14#
title