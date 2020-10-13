Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 3 bin 542 yeni koronavirüs vakası

Gelen son dakika haberine göre Meksika'da son 24 saatte 164 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 164 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 542 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 542 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 821 bin 45 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 164 kişi daha artarak 83 bin 945'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı