Son dakika haberi... Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
AA / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Kütahya il ve ilçe jandarma ekipleri, bir şahsın Tavşanlı ilçesine uyuşturucu madde getirip satacağı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, içinde A.K'nin bulunduğu aracı durdurup arama yaptı.
Yapılan aramada 50 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
AA / Ramazan Doğan - Son Dakika Haberleri
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