Son dakika haberi! Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, diplomatların başkent dışına çıkışını yasakladı

Son dakika haberleri... Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, güvenlik önlemi amacıyla ülkedeki tüm büyükelçi ve diplomatlara başkent Kinşasa dışına çıkma yasağı getirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, güvenlik önlemi amacıyla ülkedeki tüm büyükelçi ve diplomatlara başkent Kinşasa dışına çıkma yasağı getirdi.

KDC Dışişleri Bakanı Marie Therese Tumba Nzeza, Tshisekedi'nin başkanlığında toplanan güvenlik konseyinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkede güvenlik açısından yüksek riskli bölgelere erişimi engellemek için tüm büyükelçi ve diplomatlara yerel yetkililerden izin almadan başkent Kinşasa dışına çıkmayı yasakladıklarını ifade etti.

Ülkenin doğusundaki Goma'dan kuzeydeki Rutshuru'ya giden yolda, 22 Şubat'ta yerel saatle 10.00 sularında, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programına (WFP) ait konvoya bir grup terörist silahlı saldırı düzenlemişti.

Olayda, İtalya'nın 2017'den beri KDC nezdindeki büyükelçisi 43 yaşındaki Luca Attanasio, güvenlik görevlisi Vittorio Iacovacci ve şoför Mustafa Milambo hayatını kaybetmişti.

KDC hükümeti, ülkenin doğusunda WFP konvoyuna yönelik saldırının, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçlerince (FDLR) düzenlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım