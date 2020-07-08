Son dakika haberi... Kök hücre bağışıyla gelen umut Gelen son dakika haberlerine göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sinan Demircioğlu, kök hücre naklinin önemine dikkati çekti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sinan Demircioğlu, kök hücre naklinin önemine dikkati çekti.

Demircioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kök hücre naklinin birçok hematolojik hastalığın kesin tedavi yöntemi olduğunu belirtti.

Akraba içi uyumlu vericisi olmayan hastalara kök hücre ihtiyacının, kemik iliği bankaları aracılığı ile temin edilmeye çalışıldığını aktaran Demircioğlu, "Bu kapsamda TÜRKÖK, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2014 yılında kurulmuştur. Halkımız TÜRKÖK'e büyük destek vermiştir. Şu anda yaklaşık 500 bin gönüllü verici havuzu bulunmakla beraber bu sayı her geçen gün artmaktadır. Bugüne kadar TÜRKÖK'den toplam 3 bin civarı hastaya kök hücre nakli yapılmıştır. Ayrıca ayda ortalama 20-30 hasta için yurtdışına kök hücre gönderilmektedir." ifadesini kullandı.

Demircioğlu, insanların, kök hücre bağışlayarak bir başkasına umut olabileceğine vurgu yaptı.

Özellikle kök hücre toplama yönteminin halk arasında yanlış bilindiğine değinen Demircioğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Kök hücreler çoğunlukla kollarda bulunan damarlardan toplanmaktadır. Kan vermek gibi düşünülebilir. Kan vermekten farklı olarak sadece kök hücreleri toplanır, geri kalan kan tekrar bağışçıya verilir, yani hastada bir kansızlık oluşmaz. Hasta başka şehirde ise bağışçının o şehre gitmesi şart değil. Bünyesinde terapötik aferez merkezi olan hastanelerin olduğu şehirde yaşıyorlarsa başka bir şehre gitmeden bağış yapılabilir."

Demircioğlu, 18-50 yaş aralığında sağlıklı her kişinin kök hücre bağışçısı adayı olmak için Türk Kızılayı kan merkezlerine başvuru yapabileceğini anımsattı. Sinan Demircioğlu, şunları kaydetti:

"Bağışçılardan, Türk Kızılayı kan merkezlerinde gönüllü kök hücre bağışı için imzalı onay ve 3 tüp kan alınır. Kan örnekleri test edilir ve test sonuçları Kemik İliği Bankası'na aktarılır. Bu aşamadan sonra sizin doku grubunuza uygun bir hasta için TÜRKÖK'e başvuru yapılırsa sizinle tekrar iletişime geçilir. Tekrar bağışcı olmayı kabul ederseniz TÜRKÖK süreci başlatır. Ayrıca muayene, tıbbi işlemler ya da diğer bağış ile ilgili harcamalar konusunda bağışçıdan hiçbir ücret talep edilmez. Bağışçının, sosyal güvenliği kesinlikle kullanılmaz. TÜRKÖK, hasta ve bağışçının gizliliğini korumayı taahhüt eder. Hasta ve bağışçının bilgileri kimse ile paylaşılmaz."

Kaynak: AA