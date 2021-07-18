Son dakika haberi: KKTC'de çevrim içi dini bilgiler kursuna katılan çocuklara bisikletleri bayram öncesi dağıtılıyor
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Son dakika haberi: KKTC'de çevrim içi dini bilgiler kursuna katılan çocuklara bisikletleri bayram öncesi dağıtılıyor

Son dakika haberi: KKTC'de çevrim içi dini bilgiler kursuna katılan çocuklara bisikletleri bayram öncesi dağıtılıyor
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2021 yılı yaz dönemi çevrim içi dini bilgiler kursuna katılıp günde iki vakit namazını camide kılan çocuklara 5 bin bisikletin dağıtımı başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2021 yılı yaz dönemi çevrim içi dini bilgiler kursuna katılıp günde iki vakit namazını camide kılan çocuklara 5 bin bisikletin dağıtımı başladı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliğinden edinilen bilgiye göre, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan protokol gereği KKTC'ye 14 tır bisiklet gönderildi.

Yaz dönemi çevrim içi dini bilgiler kursuna katılıp günde iki vakit namazını camide kılan çocuklara bayram öncesi bisikletleri dağıtılmaya başlandı.

Bisikletler, kurslara katılan KKTC'nin tüm bölgelerindeki çocuklara bayram öncesi ulaştırılacak.

Son dakika haberi: KKTC'de çevrim içi dini bilgiler kursuna katılan çocuklara bisikletleri bayram öncesi dağıtılıyor
Son dakika haberi: KKTC'de çevrim içi dini bilgiler kursuna katılan çocuklara bisikletleri bayram öncesi dağıtılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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