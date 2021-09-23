Son dakika haberi: Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı ulaşıma açılıyor - Haberler
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Son dakika haberi: Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı ulaşıma açılıyor

AA / Ahmet Pekalp - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağının havadan görüntüleri ANKARA - Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle ulaşıma açılıyor.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağının havadan görüntüleri ANKARA - Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle ulaşıma açılıyor.

Son dakika haberi: Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı ulaşıma açılıyor

Son dakika haberi: Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı ulaşıma açılıyor

Son dakika haberi: Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı ulaşıma açılıyor

Son dakika haberi: Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı ulaşıma açılıyor
AA / Ahmet Pekalp - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi: Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı ulaşıma açılıyor - Haberler
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