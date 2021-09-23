Son dakika haberi: Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı ulaşıma açılıyor
AA / Ahmet Pekalp - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağının havadan görüntüleri ANKARA - Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle ulaşıma açılıyor.
KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağının havadan görüntüleri ANKARA - Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle ulaşıma açılıyor.