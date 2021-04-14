Son dakika haberi! Kız arkadaşını darbettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haberi! Kız arkadaşını darbettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kız arkadaşını darbettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

Gelen son dakika haberine göre Kız arkadaşı Sırp model Tanja Dukic'i darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan organizatör Çağrı Mehmet Reşat Tortop'un yargılanmasına devam edildi.

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Kız arkadaşı Sırp model Tanja Dukic'i darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan organizatör Çağrı Mehmet Reşat Tortop'un yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tortop ve avukatı katıldı.

Müşteki Tanja Dukic'in avukatı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Gelen evrakların okunduğu duruşmada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK), sanığın olay tarihindeki cep telefonu HTS kayıtlarına dair istenen raporun dava dosyasına girdiği bildirildi.

Rapora karşı diyecekleri sorulan müşteki avukatı, sanığın ve dosya kapsamında dinlenilen bir tanığın iddiası üzerine bahse konu raporun istendiğini ifade ederek, "Ancak raporda da görüleceği üzere sanığın olay günü 112 Acil Servis'i aradığına dair bir kayda rastlanmamıştır. Sanığın bu yöndeki savunması suçtan kurtulmaya yöneliktir." dedi.

Sanık Tortop ise olay günü hastaneyi aradığını, genel ifade olarak "112'yi aradım" şeklinde söylediğini belirterek, "Sosyal medyada hala üzerime geliniyor. Müşteki sosyal medyada 'Çağrı'yı affettim' diye açıklama yapmıştır. Kendisinin psikolojik hastalığı vardır, hasta olmadığına dair rapor sunsalar da bizim sunduğumuz rapor orijinaldir. Hatta ilaçlarını alabilmesi için raporlarını Sırbistan'dan getirtiyorduk." diye konuştu.

Müşteki avukatı ise müvekkilinin psikolojik bir rahatsızlığı olmadığını, olsa dahi sanığın üzerine atılı suçlamalarla alakası olamayacağını ifade etti.

Mahkeme, BTK'ya yazı yazılarak, müşteki Dukic'e ait telefonun 2 Haziran 2019 ila 3 Haziran 2019 arasındaki HTS kayıtlarının istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca hazırlanan iddianamede, birlikte yaşayan Sırp asıllı model Tanja Dukic ile organizatör Çağrı Tortop arasında 2 Haziran 2019'da kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, Tortop'un Dukic'e vurarak yaraladığı ve bıçakla tehdit edip odaya kilitlediği anlatılıyor.

Dukic'in adli muayene raporunda yaralandığının tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, Tortop'un "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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