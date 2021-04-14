KIRMIZI KATEGORİDEKİ GAZİANTEP'TE, ÇARŞI VE MEYDANLAR BOŞ KALDI

KORONAVİRÜS risk haritasında, 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'teki çarşı ve meydanların bugün boş kaldığı gözlendi.

KORONAVİRÜS risk haritasında, 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'teki çarşı ve meydanların bugün boş kaldığı gözlendi.

Kırmızı kategorideki kentin işlek noktalarından, hafta içi genellikle kalabalık olan Gaziler Caddesi'ndeki çarşıların bugün boş olması dikkat çekti. Çarşı ve meydanların giriş- çıkışlarında ise polis ve zabıta ekipleri, halkı uyararak, sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı