Son dakika haberi: Kerkük'ün güneyinde toplu mezar bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Kerkük'ün güneyinde toplu mezar bulundu

20.10.2020 15:19 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:19
Son dakika haberi: Kerkük'ün güneyinde toplu mezar bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Rıyad nahiyesi yakınlarında, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldükleri iddia edilen 45 kişiye ait cesedin yer aldığı bir toplu mezar bulunduğu belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Rıyad nahiyesi yakınlarında, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldükleri iddia edilen 45 kişiye ait cesedin yer aldığı bir toplu mezar bulunduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük'ün Havice ilçesinin Rıyad nahiyesi yakınlarında, DEAŞ tarafından öldürülen 45 kişinin cesedinin yer aldığı bir toplu mezar bulundu." denildi.

Toplu mezar bölgede güvenlik devriyesi yapan polis güçleri tarafından ortaya çıkarıldı.

Rıyad nahiyesinin Davud Bakara köyü yakınlarında bulunan toplu mezardaki cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmaların başladığı kaydedildi.

Irak güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Havice ilçesi ve ona bağlı 4 kasabayı 5 Ekim 2017 tarihinde geri almıştı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Tarkan Hazal Kaya Serdar Ortaç
Spor Falcao Ozan Tufan Şenol Güneş Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Çocuk İyi Parti Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kerkük'ün güneyinde toplu mezar bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 15:23:35. #1.14#
title