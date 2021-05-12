Son dakika haberi! Kayseri'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberler... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Tavlusun Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bir apartmanda yalnız yaşayan 80 yaşındaki İ.K'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Belirtilen adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde İ.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İ.K'nin cenazesi otopsi yapılmak için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil