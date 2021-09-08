Son dakika haberi! Kaymakam Büyükkaymakcı ve Saygılı'dan İl Jandarma Komutanı Ersever'e ziyaret

Son dakika haber: Asarcık Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı ve Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever'i ziyaret etti.

Asarcık Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı ve Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever'i ziyaret etti.

Kaymakam Büyükkaymakçı ve Saygılı, ziyarette göreve yeni atanan Ersever'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında Kavak Kaymakamı Saygılı ile Asarcık Kaymakamı Büyükkaymakcı, ilçelerin jandarma sorumluluk görev alanına giren mahallelerinin genel asayiş durumu hakkında bilgi verdi.

Saygılı ve Büyükkaymakcı asayiş hizmetlerinin yürütülmesinde jandarma teşkilatına en büyük desteklerden birisinin de mahalle muhtarı ve vatandaşlardan geldiğini aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersever, Kaymakam Büyükkaymakcı ve Saygılı'ya teşekkür ederek ek kısa zamanda ilçe ziyaretlerinde bulunacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay