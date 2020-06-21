Son dakika haberi: Kaymakam Akköz'den şehit babasına ziyaret Son dakika haberleri: Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Babalar Günü dolayısıyla şehit babasını ziyaret etti.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Babalar Günü dolayısıyla şehit babasını ziyaret etti.

Akköz, 1993'te Ağrı Doğubeyazıt'ta yapılan operasyonda şehit düşen şehit Jandarma Komando Er Hacı Avcı'nın babası Mustafa Avcı'yı Yenikarahisar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı.

Akköz, "Rabbim şehidimizin mekanını cennet eylesin. Şehit ailelerimiz bizler için çok kıymetli, onlara olan sonsuz saygı ve sevgimizin yanında rahmetli şehitlerimizin bizlere emanetleridir. Bizler her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız. Mustafa babamızın nezdinde tüm babalarımızın 'Babalar Gününü' kutluyorum." dedi.

Şehit babası Avcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Akköz'e İlçe Jandarma Bölük Komutanı Vekili Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ferhat Akçay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sıdıka Özkan eşlik etti.

Kaynak: AA