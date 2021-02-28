Son dakika haberi: Kanada'da son bir haftada 330 kişi Kovid-19'dan öldü
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Son dakika haberi: Kanada'da son bir haftada 330 kişi Kovid-19'dan öldü

28.02.2021 09:05 | Son Güncelleme: 28.02.2021 09:08
Son dakika haberi: Kanada'da son bir haftada 330 kişi Kovid-19'dan öldü

Son dakika haberleri... Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 330 artarak 21 bin 954'e yükseldi.

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 330 artarak 21 bin 954'e yükseldi.

Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son bir haftada Kovid-19 vaka sayısı da 20 bin 854 artarak 863 bin 779'a çıktı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 811 bin 9 oldu.

Kanada'da toplam 1 milyon 840 binden fazla kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken bunlardan yaklaşık 516 binine ikinci doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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