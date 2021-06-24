Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen sahte altın operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 8'i tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 8'i tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız ve merdiven altı diye tabir edilen atölyelerde kaplama sahte ve ayarı düşürülmüş altın üretildiği ve çevre illerde piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, 4 aylık takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini belirledi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun yönetiminde gerçekleştirilen "Sarı maden" ismi verilen operasyonda, 45 ekip ve 210 polis, Kahramanmaraş, İstanbul ve Sivas'ta belirlenen 4 araç ve 26 adrese baskın yaptı.

Özel harekat ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalandığı adreslerdeki aramalarda ise 14 telefon, 1679 vizyon küpe, 21 kolye ve kolye parçası, 17 çift küpe, 42 bileklik ve bilezik parçası, 2 altın ayar test cihazı, 2 yazı ve desen aleti, 28 pul, 12 çeşitli kuyumcular adına düzenlenmiş isim ve ayar damgaları, sahte yarım ve tam altın ile 3 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün