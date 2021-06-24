Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen sahte altın operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen sahte altın operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen sahte altın operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 8'i tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 8'i tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız ve merdiven altı diye tabir edilen atölyelerde kaplama sahte ve ayarı düşürülmüş altın üretildiği ve çevre illerde piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, 4 aylık takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini belirledi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun yönetiminde gerçekleştirilen "Sarı maden" ismi verilen operasyonda, 45 ekip ve 210 polis, Kahramanmaraş, İstanbul ve Sivas'ta belirlenen 4 araç ve 26 adrese baskın yaptı.

Özel harekat ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalandığı adreslerdeki aramalarda ise 14 telefon, 1679 vizyon küpe, 21 kolye ve kolye parçası, 17 çift küpe, 42 bileklik ve bilezik parçası, 2 altın ayar test cihazı, 2 yazı ve desen aleti, 28 pul, 12 çeşitli kuyumcular adına düzenlenmiş isim ve ayar damgaları, sahte yarım ve tam altın ile 3 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen sahte altın operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı
Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen sahte altın operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı
Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen sahte altın operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı
Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen sahte altın operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu
Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu
Çifte cinayette sır perdesi aralanıyor! Vahşetin altından yasak aşk çıktı
Çifte cinayette sır perdesi aralanıyor! Vahşetin altından yasak aşk çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Yiğit Şardan Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen sahte altın operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 21:51:14. #1.15#

title