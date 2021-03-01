Son dakika haberi | İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 56,71'e yükseldi
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Son dakika haberi | İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 56,71'e yükseldi

01.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:08
Son dakika haberi | İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 56,71'e yükseldi

Son dakika haber... İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 56,71'e yükselerek, su miktarı 492 milyon metreküpe ulaştı.

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 56,71'e yükselerek, su miktarı 492 milyon metreküpe ulaştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 37,55 arttı. 12 Şubat'ta başlayan kar yağışı sonrası ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 11,23 yükseldi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 56,71 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 72,27, Terkos'ta yüzde 52,38, Sazlıdere'de yüzde 30,29, Alibey'de yüzde 58,64, Büyükçekmece'de yüzde 58,22, Ömerli'de yüzde 68,14, Darlık'ta yüzde 64,00, Elmalı'da yüzde 64,17, Kazandere'de yüzde 61,77 ve Pabuçdere'de yüzde 40,06 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 492 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 823 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 1 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,19, 2007'de yüzde 54,92, 2008'de yüzde 35,50, 2009'da yüzde 78,78, 2010'da yüzde 97,69, 2011'de yüzde 92,85, 2012'de yüzde 88,89, 2013'te yüzde 84,62, 2014'te yüzde 29,43, 2015'te yüzde 96,25, 2016'da yüzde 87,05, 2017'de yüzde 87,99, 2018'de yüzde 85,30, 2019'da yüzde 92,93, 2020'de ise yüzde 63,87 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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