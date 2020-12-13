Son dakika haberi: Irak İçişleri Bakanı Ganimi Sincar'daki güvenlik durumunu yerinde inceledi
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Son dakika haberi: Irak İçişleri Bakanı Ganimi Sincar'daki güvenlik durumunu yerinde inceledi

13.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:50
Son dakika haberi: Irak İçişleri Bakanı Ganimi Sincar'daki güvenlik durumunu yerinde inceledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Irak İçişleri Bakanı Osman el-Ganimi başkanlığındaki güvenlik heyetinin Musul'a bağlı Sincar'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Irak İçişleri Bakanı Osman el-Ganimi başkanlığındaki güvenlik heyetinin Musul'a bağlı Sincar'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Sözcüsü Tahsin Hafaci'nin resmi haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, Bakan Ganimi başkanlığındaki güvenlik heyeti, Sincar'a giderek oradaki güvenlik durumunu inceledi.

Heyette Ortak Operasyonlar Komutanlığı Başkan Yardımcısı Abdulemir Şammari, Federal Polis Gücü Komutanı Cafer Battat ve Sınır Güçleri Komutanı Hüseyni de yer aldı. Heyet, yerel güvenlik yetkilileriyle toplantı yaptı.

Bağdat ve Erbil arasında PKK terör örgütünün bölgeden çıkarılması için ekim ayında Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma sonrası Bağdat yönetimi bölgeye polis güçleri yerleştirerek güvenlik dosyasını kontrolüne almaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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