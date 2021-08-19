Son dakika haberi: İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Afgan çevirmenler nedeniyle istifa baskısı altında
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Son dakika haberi: İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Afgan çevirmenler nedeniyle istifa baskısı altında

Son dakika haberi: İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Afgan çevirmenler nedeniyle istifa baskısı altında
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İngiltere'de muhalefet, çevirmenlerin Afganistan'dan kaçmasına yardım etmesi için gerekli telefon görüşmelerini yapmamakla suçlanan Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın istifasını istedi.

İngiltere'de muhalefet, çevirmenlerin Afganistan'dan kaçmasına yardım etmesi için gerekli telefon görüşmelerini yapmamakla suçlanan Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın istifasını istedi.

İngiliz basınına göre, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Taliban'ın başkent Kabil'e hakim olmasından iki gün önce Raab'ın İngiliz birlikleriyle çalışan Afganların tahliyeleri için Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'ı aramasını istedi. Ancak o sırada bir Yunan adasındaki lüks bir otelde tatilde olan Bakan'a ulaşılamadı.

Haberin ortaya çıkmasının ardından İşçi Partisi, İskoç Ulusal Partisi ve Liberal Demokratlar, Raab'ın ya Başbakan Boris Johnson tarafından görevden alınmasını ya da istifa etmesini istedi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Twitter hesabından, "Birinin hayatını kurtarabileceği söylense kim telefon etmez ki?" diye sorarken Gölge Dışişleri Bakanı Lisa Nandy, Raab'ı "başka bir feci muhakeme başarısızlığı" ile suçladı.

Nandy, "Eğer Dominic Raab istifa etme nezaketini göstermezse Başbakan bir parça liderlik göstermeli ve onu görevden almalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık ülkeyi temsil etmesi uygun değil"

Liberal Demokratlardan Layla Moran, Johnson'ın "bir miktar liderlik sergileyerek Bakan'ı görevden almasını" isteyerek "Şu anda Afganistan genelinde Taliban tarafından kuşatılmış, korku içinde tercümanlar var. Dışişleri Bakanı'nın tek yapması gereken sahilden ayrılıp telefona cevap vermekti, yapmadı." dedi.

Moran, Raab'ın İngiltere'yi utandırdığını ve artık ülkeyi temsil etmesinin uygun olmadığını da savundu.

İskoç Ulusal Partisinin Meclis Grubu lideri Ian Blackford da "Dominic Raab Dışişleri Bakanı olarak temel görevlerini yerine getiremedi ve insanların hayatlarını riske attı. Duruşu kesinlikle savunulamaz ve istifa etmesi veya görevden alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ancak tüm çağrılara rağmen Raab, Başbakanlık binasına girişte gazetecilerin "İstifa edecek misiniz?" sorusunu "Hayır." şeklinde cevaplandırdı.

İngiliz hükümet, İngiltere'nin Afganistan'dan ayrılmak isteyen 20 bin kişiyi alacağını, 5 bin kişinin gelecek 12 ayda, geri kalanların ise gelecek 5 yılda kabul edileceğini açıklamıştı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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Son dakika haberi: İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Afgan çevirmenler nedeniyle istifa baskısı altında - Haberler
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