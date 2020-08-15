Son dakika haberi! Iğdır'da sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı
Son dakika habere göre Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
15.08.2020 15:49 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:57
Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Kaynak: AA