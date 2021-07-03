Son dakika haberi... Gazel: "Cumhurbaşkanımız MÜSİAD'ın düşünce ve önerilerini dikkate almaktadır"
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Son dakika haberi... Gazel: "Cumhurbaşkanımız MÜSİAD'ın düşünce ve önerilerini dikkate almaktadır"

Son dakika haberi... Gazel: 'Cumhurbaşkanımız MÜSİAD'ın düşünce ve önerilerini dikkate almaktadır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düşünce ve önerilerini dikkate aldığını dile getirdi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düşünce ve önerilerini dikkate aldığını dile getirdi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, MÜSİAD Kütahya Şubesi'nin aylık yönetim kurulu toplantısına katıldı. Milletvekili Gazel, ziyaretinde, yeniden MÜSİAD Kütahya Şubesi Başkanlığı'na seçilen İsmail Tosun'a ve yeni yönetim kuruluna 'Hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Başkan İsmail Tosun, ilk iki yıllık başkanlık döneminde yapmış oldukları faaliyetler hakkında Milletvekili İshak Gazel'e bilgi vererek, yeni dönemde Kütahya'da MÜSİAD olarak yapmayı planladıkları projeleri anlattı. Ayrıca bir ay önce Kütahya'yı ziyaret eden MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın ziyareti ve genel başkanın Kütahya ile ilgili görüş, düşünce ve destek verdiği projeler konusunda bilgiler verdi.

MÜSİAD'ın Türkiye'de büyük bir misyon üstlendiğine dikkat çeken Milletvekili Gazel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da MÜSİAD'a çok önem vermekte ve ekonomi konularında MÜSİAD'ın düşünce ve önerilerini dikkate almaktadır. Türkiye'de 81 ilde ve dünyada 96 ülkede şubeleri ve temsilcilikleri bulunan MÜSİD'ı Kütahya yeterince sahiplenmektedir. Sanayici ve işadamlarını MÜSİAD Kütahya'ya üye olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

İshak Gazel, daha sonra kendisi de MÜSİAD Kütahya Şubesi'ne üye kaydını yaptırdı. Gazel, Kütahya Milletvekili ve MÜSİAD Kütahya'nın yeni üyesi olarak, MÜSİAD'ın Kütahya için yapacağı tüm projelerin Ankara'da takipçisi olacağını söyledi.

Ziyaretinden dolayı Milletvekili İshak Gazel'e teşekkür eden Başkan İsmail Tosun, "Vekilimizin 'hayırlı olsun' ziyaretimize gelmesi ve MÜSİAD ailesinin bir milletvekili üyesi olarak derneğimizden ayrılması bizi çok mutlu etmiştir. Ayrıca ilimiz için yapacağımız proje ve yatırımlarımızın Ankara'da takipçisi olacağını söylemesi de bizi sevindirmiştir. Milletvekilimize teşekkür eder MÜSİAD üyeliğinin de hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - KÜTAHYA

Son dakika haberi... Gazel: 'Cumhurbaşkanımız MÜSİAD'ın düşünce ve önerilerini dikkate almaktadır'
Son dakika haberi... Gazel: 'Cumhurbaşkanımız MÜSİAD'ın düşünce ve önerilerini dikkate almaktadır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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