Son dakika haberi... FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 9 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi... FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 9 kişi gözaltına alındı

12.10.2020 10:15 | Son Güncelleme: 12.10.2020 10:18
Son dakika haberi... FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 9 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2'si Bylock kullanıcısı 16 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2'si Bylock kullanıcısı 16 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, telefon hatları analizleri doğrultusunda, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve 2'si örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden 9'u yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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