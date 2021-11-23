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Son dakika haberi! Fabrikanın çatısından düşen usta hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Fabrikanın çatısından düşen usta hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da çalıştığı fabrikanın çatısından düşen kalıp ustası olay yerinde hayatını kaybetti.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da çalıştığı fabrikanın çatısından düşen kalıp ustası olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalıp ustası 1 çocuk babası Recep İpek (47) işyerinin çatı oluklarını temizlemek üzere çıktığı çatıdan düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen Recep Işık olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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