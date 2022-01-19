Son dakika haberi: Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.
Yasin Öztürk yönetimindeki 26 BE 566 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, Eğriöz Mahallesi yakınlarında Abdullah Yılmaz'ın kullandığı 26 FS 578 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Yılmaz, vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Abdullah Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Otobüs şoförü Yasin Öztürk, jandarmadaki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri