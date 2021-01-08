Son dakika haberi: Eski korgeneral İyidil ve 2 eski generalin yargılanmasına devam edildi

Son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı olan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı olan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı olan eski korgeneral Abdullah Barutcu'nun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Önceki celse başladığı esasa ilişkin savunmasına devam eden İyidil, 16 Temmuz 2016 sabah saatlerinde "Genelkurmay Başkan Vekili" olarak atanan Orgeneral Ümit Dündar'ın yetkilendirdiği eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in kendisine, darbenin bastırılması için Isparta'dan asker getirmesi yönünde talimat verdiğini ifade etti.

Kendisine verilen emrin ceride defterine de kaydedildiğini belirten İyidil, Güvenç'in aynı maksatla şehit tümgeneral Aydoğan Aydın'a da talimat verdiğini söyledi.

İyidil, emir doğrultusunda gerektiğinde darbecilere karşı operasyon için Isparta'dan asker getirme adına gerekli girişimleri yaptığını, bu kapsamda il valisiyle de görüştüğünü dile getirdi.

İlerleyen saatlerde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na gittiğini anlatan İyidil, burada etkisiz hale getirilen darbecilerin merkez komutanlığına teslim edilmesi için gerekli adımları attığını söyledi.

Darbe girişiminden kısa süre sonra merkez komutanlığına çağırıldığını, akabinde tutuklanarak yargılanmaya başladığını ifade eden İyidil, "Ben devletime, milletime, bayrağıma, aileme ihanet etmedim. İftira ve zanla tutuklandığım çok açık." dedi.

Sanık avukatlarının da dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 2 Şubat'a erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş